1st OG x Reebok Classic Instapump Fury Release Date:

Stores: 1st OG

Im Februar 2015 eröffnete mit 1st OG ein Concept Store, welcher von der Titolo Crew ins Leben gerufen wurde. Nach über 1 1/2 Jahren seit dem Opening, gibt es nun die erste offizielle Kollaboration für 1st OG mit Reebok als Partner. Der gemeinsame Instapump Fury ist ein absolutes Highlight geworden. Schaut euch alleine die Details an, so findet ihr auf dem Heel Strap wieder die Silhouetten der Titolos. Was sagt ihr zum Release. Übrigens – leider ist noch kein Release Date bekannt.