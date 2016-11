Acapulco Gold / Lookbook (Fall 2016)

Das New Yorker Label Acapulco Gold ist zurück und präsentiert die eigene Herbstkollektion für 2016. Das Lookbook ist für diese Saison wirklich groß ausgefallen und das auch aus dem Grund, dass die Kollektion nicht gerade klein ist. Die Kollektion umfasst alle Essentials für die kälteren Tage und sieht wirklich cool dabei aus. Das Beste ist allerdings auch, dass die Kollektion bereits online erhältlich ist.

New York label Acapulco Gold has released a huge selection of streetwear staples and statement pieces for its Fall 2016 collection.