Der Parka kommt in diesem Winter definitiv zurück. Nachdem wir zu letzt die Varianten von Stüssy x GORE TEX und Patta gesehen haben, bringen uns auch Ace Hotel x Alpha Industries eine Variante. Der gemeinsame Waterproof Fishtail Parka ist aus extra leichtem Nylon und nahtlos umgesetzt wrden. Der Schnitt erinnert natürlich etwas an den klassischen M-51 Parka, aber genau das ist auch gewollt. Der Ace Hotel x Alpha Industries Waterproof Fishtail Parka ist ab sofort bei Ace Hotel erhältlich.

Alpha Industries has been ramping up its collaborative efforts as of late, releasing exclusive items with the likes of Patta, UNDEFEATED, BAPE and monkey time all in the past month.