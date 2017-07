Action Bronson – „Let Me Breathe“ (Video)

Videos von Action Bronson spielen in Sachen Unterhaltungswert auf einem anderen Level. Wenn das ursprüngliche Konzept jedoch scheitert und der Protagonist als Tanzchoreograph einspringt, um einen wilden Menschenmix zu koordinieren, muss am Ende schon eine wirklich gute Football-Metapher her, um das Ergebnis als Geniestreich zu verkaufen.

„Let Me Breathe“ ist die erste Videosingle zu „Blue Chips 7000“, dem neuen Album von Action Bronson, das im August über VICE Records / Atlantic Records / Warner Music Germany erscheint. Produziert wurde der Song von Harry Fraud, der auch als ausführender Produzent des Albums fungiert.