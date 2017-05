adidas ACE16+ Ultra Boost „Champagne“ Release Date: 03. Mai 2017

Stores: adidas.de

Es muss die Weltmeisterschaft 2002 in Südkorea gewesen sein, zu der der „Champagne“ Colorway zu David Beckhams Signature Style wurde. Der damalige Predator, aus Känguruhleder, war der Schuh, den man haben musste. Nun 15 Jahre später, präsentiert adidas Fussball den ACE 16+ Ultra Boost „Champagne“! Must Have!