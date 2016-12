adidas Adizero Prime LTD „Olive“ Release Date: 28. Dezember 2016

Stores: Up There Store

Im Laufe des Tages, solltet ihr eure Augen im Up There Store offen halten. Dort wird es einen Release geben, welcher vielen adidas Fans gefallen dürfte, denn heute erscheint dort der neue adidas Adizero Prime LTD „Olive“. Primeknit und Boost inklusive Socken-Optik, aber nicht auf der Ultra Boost Sohle. Schöner Release, welcher in anderen Colorways sicherlich noch cooler kommt.