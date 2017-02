adidas AlphaBounce „Speckled Gray“ Release Date: 14. Februar 2017

Der AlphaBounce gehört in 2016 zu den größten Überraschungen und nun sehen wir den ersten Release für 2017. Der adidas AlphaBounce „Speckled Gray“ unterstreicht nur durch kleine Details, im Colorway, die Silhouette des Runners, ist aber so auch perfekt für den Alltg. Was meint ihr?

Photos by: KOON / HYPEBEAST