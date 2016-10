adidas Basketball Harden Vol 1 „Pioneer“ Release Date: 03. Dezember 2016

„The Beard“ got his Kicks! Am Samstag präsentierte adidas Basketball auf einem Event in Houston den Harden Vol. 1 – den Signature Sneaker von James Harden. Der adidas Harden Vol.1 ist natürlich mit Boost und Primeknit ausgestattet und wurde zusätzlich mit Glattleder veredelt. Der erste Colorway, welcher unter dem Titel „Pioneer“ released wird, erinnert dabei an Harden Zeit an der Artesia Alumni High School.