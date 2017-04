adidas Busenitz Pro Horween „Night Red“ Release Date: 01. Mai 2017

Stores: adidas.de

Nach Boost und „3rd & Army“, präsentiert uns adidas Skateboarding den Busenitz als Pro Version mit Horween Leder auf dem Upper und dem blutroten „Night Red“ Colorway. Wer also sein Board demnächst in der Premium Version rocken will, der sollte sich den 01. Mai dick im Kalender markieren, denn hier erscheint der Sneaker.