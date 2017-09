adidas Busenitz Pure Boost Primeknit „Triple Black“ Release Date: –

Er ist einer der besten Skateboarder unserer Zeit: Dennis Busenitz. Schon mit fünf Jahren landete Busenitz in München seine ersten Ollies, zehn Jahre später ging es für ihn in die USA, wo er schließlich Skateboard-Profi wurde. Dort wurde auch adidas auf den talentierten Skater aufmerksam und schon bald durfte Busenitz seinen ersten Sneaker kreieren. Inspiration fanden Busenitz und adidas in Klassikern wie dem Copa Mundial, Samba oder auch Spezial.

Nun kehrt der sein Signature Sneaker, der adidas Busenitz im modernen Pure Boost Primeknit Look zurück und das im „Triple Black“ Colorway. Geiler Shice, oder?