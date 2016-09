adidas Cloudfoam Ultra Zen Release Date: 29. September 2016

Stores: Sneaker Politics & more

adidas weiß zu polarisieren! Mit dem neuen Cloudfoam Ultra Zen, released adidas einen Sneaker, welcher euch noch mehr Komfort geben soll und welcher perfekt als Hausschuh geeignet sein soll. Die Silhouette ist ja … wie beschreibt man das am besten? Banana Boot Like? Was sagt ihr?