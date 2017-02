adidas Consortium Samba W „Deep Hue“ Pack Release Date: 08. März 2017

Stores: adidas Consortium Retailers

Zwischen dem Riesenprojekt „Sneaker Exchange“, präsentiert adidas Consortium einen Release, welcher exklusiv für die Mädels Anfang März released wird. Das adidas Consortium Samba W „Deep Hue“ Pack präsentiert den Klassiker von adidas Originals in drei Wildleder Optionen, welche allesamt in satten Colorways umgesetzt wurden. Schöner Release, der vor allem etwas Gutes tut, denn ein Teil der Einnahmen geht an das Projekt „Moving The Goalposts (MTG)“, welches sich dafür einsetzt, Mädchen in Kenia mit Hilfe vom Fußball ein besseres Leben zu ermöglichen.