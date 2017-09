adidas Consortium Twinstrike A//D „Parallel Dimension“ Release Date: 21. September 2017

Stores: DSM, UBIQ, SNS, Packer Shoes, KITH & BAIT

Zurück in die Zukunft! adidas Consortium präsentiert uns den Twinstrike, einen Release aus dem adidas Archiv, dessen DNA in die Zukunft geholt wurde! Dabei wurde sogar ein Teil des Materials des OG Release eingesetzt, aber Climacool Mesh, Wildleder, Glattleder und weitere Details holen den Release ins Jahr 2017! Der Look orientiert sich am neuesten Trend, dass die Sneaker wieder bulliger werden. Geiles Teil, oder?