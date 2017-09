adidas EQT Cushion ADV „Cardboard“ (Size? Exclusive) Release Date: 14. September 2017

Stores: Size?

Auferlebt aus dem Jahr 1991, kehrt der EQT Cushion als ADV Release zurück. Der dritte Colorway in Europa wird ein Size? Exclusive sein, der bereits morgen released wird. Der adidas EQT Cushion ADV „Cardboard“ sieht trotz des modernen Materials, sehr edel aus und macht sich verdammt gut. Bequem ist die Silhouette so oder so, also was sagt ihr? Cop or Drop?