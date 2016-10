adidas EQT Support ’93 „Winter Wool“ Release Date: 05. November 2016

Erinnert ihr euch noch an die Pre-Boost und Pre-ZX Flux Zeit von adidas? Jedenfalls gehörten damals die EQT Release zu den absoluten Highlights und das gehören sie, dank des Comeback Plans von adidas, heute wieder. Am kommenden Samstag, während ihr am besten in Basel seid zur Sole Season, wird adidas den EQT Support ’93 „Winter Wool“ launchen. Macht euch also schon mal für die kälteren Tage bereit!