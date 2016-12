adidas EQT Support ADV 91-16 „Art Basel Edition“ Release Date: 01. Dezember 2016

Stores: Art Basel Miami

adidas Originals präsentiert zur Art Basel Miami einen limitierten Release. Der EQT Support ADV 91-16 „Art Basel Edition“ ist auf 1.000 Stück limitiert und wenn ihr nicht gerade in Miami unterwegs seid, habt ihr eigentlich keine Chance, an einen der Sneaker ranzukommen. Aber (!) adidas Originals wird ein Paar des Releases verschenken, dafür müsst ihr aktuell nur den Instagram Account von adidas Originals und die Instagram Stories im Blick behalten! Was haltet ihr von der „Art Basel Edition“?