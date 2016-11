adidas EQT Support Ultra Boost Primeknit „Off-White“ Release Date: 2017

Stores: –

Nachdem adidas bereits in diesem Jahr viele Sneaker DNAs gekreuzt hat, geht es in 2017 erst richtig los! Im kommenden Jahr können wir uns auf den adidas EQT Support Ultra Boost Primeknit „Off-White“ freuen. Der Name ist nicht nur super lang, sondern er hält was er verspricht! Ein EQT Support Upper aus Primeknit auf der Ultra Boost Sohle – DNA Mashup at its best. Meinungen? Mir persönlich gefällt der Sneaker sehr gut, nur der Heel Cage hätte cooler kommen können.