adidas Equipment Support 93 „Berlin Marathon“ Release Date: 24. September 2016

Stores: Overkill Shop

Erinnert ihr euch noch an das EQT Support 93 „Marathon“ Pack? „London„, „Boston“ und „Tokio“ wurden bisher mit einem Release bedacht und nun hat das Warten endlich ein Ende und „Berlin“ ist dran! Der adidas Equipment Support 93 „Berlin Marathon“ wird am 24. September exklusiv in Berlin released und featured wie schon die anderen Modelle, die Flagge des Landes am Heel. Geiler Release, welcher sicherlich nicht nur für EQT Fans ein Must Have ist!