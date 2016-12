adidas Equipment Support ADV 91-16 „Xeno“ Pack Release Date: 03. Dezember 2016

Stores: Overkill Shop

Am Samstag ist wieder Release Day für ein paar Highlights und dazu zählt definitiv auch das neue Support ADV 91-16 „Xeno“ Pack von adidas EQT. Sowohl in der schwarzen, als auch in der weißen Variante, weiß dieser Release zu überzeugen und die neue Silhouette des Support ADV 91-16s gehört zudem zu den Highlights in 2016, oder?