adidas Futurecraft 3D Runner „Triple Black“ Release Date: 15. Dezember 2016

Stores: adidas NYC, adidas London, adidas Tokio

Es ist endlich soweit! adidas Running bringt den Futurecraft 3D Runner in den Handel, allerdings natürlich nicht „einfach so“. Der adidas Futurecraft 3D Runner „Triple Black“ ist natürlich limitiert, wird 333 USD kosten und wird nur in New York City, Tokio und London über die Confirmed App zu bekommen sein. Also entweder ihr habt noch irgendwo ein Hook-up offen oder seid direkt selbst vor Ort …