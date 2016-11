adidas Futurecraft Biofabric Release Date: –

I’m in Love with the adidas Futurecraft Biofabric! Auf der Biofabricate-Konferenz in New York präsentierte adidas heute den Futurecraft Biofabric, den weltweit ersten Sportschuh aus Biosteel®-Fasern.

Das Obermaterial des Schuhs ist aus 100% Biosteel®-Fasern gefertigt, einer naturbasierten und vollständig biologisch abbaubaren High-Performance-Faser. Das neuartige Material, eine Nachbildung von Naturseide, wurde vom deutschen Biotechnologieunternehmen AMSilk entwickelt.

Der Futurecraft Biofabric ist ein weiteres Bekenntnis der Marke adidas zur Nachhaltigkeit. Dazu gehört nicht zuletzt die Zusammenarbeit mit Parley for the Oceans, in deren Rahmen der UltraBOOST Uncaged Parley entstanden ist – der erste Laufschuh weltweit, der in hoher Stückzahl überwiegend aus Meeresplastik hergestellt worden ist.

Photos by: © adidas Group (photographer: Hannah Hlavacek)