adidas Originals 350 „Mesa“ Release Date: 21. Februar 2017

Stores: Afew Store

Zwischen den vielen Hypes, ist es fast schon unmöglich, einen „herkömmlichen“ adidas Originals Release anzuteasen, aber auch wenn der 350er ohne Yeezy Boost kommt, so ist die Skate Silhouette ein cooler Release. Im „Mesa“ Colorway, welcher an die guten Arbeiterboots erinnert, wirkt der Sneaker auch noch perfekt für die Outdoor Season. Was meint ihr zum Release?