adidas Originals EQT 93/17 „EQT OG“ Release Date: 30. April 2017

Stores: Luisa Via Roma

Ein Blick in die Glaskugel gefällig? Nein, kein Spaß, hier gibt es einen Release aus dem April 2017 für euch, denn genau dann, wird adidas Originals den neuen EQT 93/17 im „EQT OG“ Colorway droppen. Vorbestellbar ist der Release via Luisa Via Roma aber bereits heute!

Die neue Silhouette, der adidas Originals EQT 93/17 ist erstmals auf der Art Basel 2016 in Miami aufgetaucht und wird Ende Januar 2017 von adidas gelaunched. Was haltet ihr von dem Release mit der großen Boost Sohle?