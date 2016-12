adidas Originals EQT Running Support „Wool“ Release Date: 05. Dezember 2016

Stores: RISE

Die Temperaturen fallen in den Keller und langsam überlegt man sich wirklich, welchen Sneaker man anziehen kann. Also warum nicht die neue „Wool“ Variante des EQT Running Support wählen, welche adidas Originals nun released hat. Im coolen grauen Woll-Upper, welcher durch schwarzes Glattleder unterbrochen wird, ist der Release aktuell in den Staaten erhältlich. Meinungen?