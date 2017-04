adidas Originals EQT Support RF Primeknit „White“ Release Date: 01. Mai 2017

Stores: 43einhalb

Der Fokus bei adidas Originals, liegt im Jahr 2017 ganz klar auf dem Thema EQT. Und so ist es kein Wunder, dass man die „neuen“ EQT Modelle weiter voran bringen will und so nun auch den Support RF, welcher als Primeknit Version released wird. Schöner Klassiker für den Sommer und der „White“ CW passt. Hier gibt es einfach nichts zu meckern!