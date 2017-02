adidas Originals EQT Support Ultra „Clay Brown“ Release Date: 11. Februar 2017

Stores: adidas.com

Der EQT Support Ultra gehört für mich zu den größten Gewinnern, die das Comeback der EQT Reihe hervorgebracht hat. Der Sneaker ist adidas einfach perfekt gelungen und so überzeugt auch fast jeder Colorway. Am kommenden Wochenende erscheint die Silhouette im „Clay Brown“ Colorway und wieder ist es einfach nur ein Highlight oder was meint ihr?