adidas Originals EQT Support Ultra „Suede“ Pack Release Date: 28. Januar 2017

Stores: Sneaker Politics

Der Januar dürfte jetzt schon als „EQT Launch Month of the Year“ eingehen, denn adidas Originals hat noch einen Release für uns. Hier kommen zwei neue Colorways des adidas Originals EQT Support Ultra, der sowohl in „Off-White“, als auch in „Trace Green“ einfach überzeugt. Der „Off-White“ erinnert an den „Year of the Rooster“ Release, aber die Ähnlichkeit sei ihm gegönnt, der er ist ebenfalls ein sehr cooler Release. Meinungen zum Launch?