adidas Originals Forum Hi Moc „Black“ Release Date: 12. November 2016

Stores: Sneaker Politics

Ein adidas Originals Release kommt selten allein und so kommt auch der neue Forum Hi Moc zum Launch in einem zweiten Colorway. Neben dem „Stone“ Release, wird die neue Silhouette auch in „Black“ released. Mir persönlich, gefällt die „Stone“ Umsetzung dank des Suede Uppers dennoch besser. Was meint ihr?