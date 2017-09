adidas Originals Iniki Runner W „Tactile Green“ Release Date: –

Stores: asphaltgold

Der Herbst bietet die Möglichkeit, neue Colorways auf bewehrten Silhouetten zu präsentieren. Genau diesen Weg geht auch adidas Originals, die dem Iniki Runner den „Tactile Green“ Look verleihen. Der Release kommt als Iniki Runner W auf den Markt, heißt also für euch Mädels. Was sagt ihr zum Schuh und der Farbe?