adidas Originals Jeans „Clesky Blue“ Release Date: 17. September 2016

Stores: titolo & more

Über das Jahr verteilt präsentierte adidas Originals immer wieder neue Colorways des Jeans, allerdings war kaum einer so fresh, wie der „Clesky Blue“, welcher nun bei titolo aufgetaucht ist. Was haltet ihr von dem Klassiker in neuen Gewand?