adidas Originals NMD_CS2 Primeknit „Street Glitch“ Pack Release Date: 13. Juli 2017

Stores: adidas

Es ist tatsächlich etwas her, dass adidas Originals einen NMD_CS2 Launch präsentiert hat. Am übernächsten Wochenende ist es dann aber wieder soweit und sowohl die Mädels, als auch die Jungs bekommen einen Release. Beide Colorways sind Teil des „Street Glitch“ Packs, welches sich nur durch die Akzent- und Sohlenfarbe unterscheidet. Guter Release oder was meint ihr?