adidas Originals NMD_CS2 Release Date: –

Stores: –

Neben dem NMD_R1, dessen Nachfolger, den NMD_R2, wir bereits kennen, bekommt auch der NMD City Sock ein Update und so wird wohl noch in diesem Jahr, der adidas Originals NMD_CS2 released. Die Unterschiede sind auf den ersten Blick ersichtich. Zum Einen, bekommt der NMD_CS2 ebenfalls die neue NMD Sohle, dazu ist der Sock-Upper nun am Schaft getrennt und der Heel-Strap scheint aus Leder zu sein. Was sagt ihr zum Nachfolger des City Socks?