adidas Originals NMD_R2 „Nautics“ Release Date: –

Stores: adidas

Der Nachfolger des NMD_R1, welcher sicherlich in Zukunt zu einem der Klassiker von adidas Originals werden wird, der NMD_R2 , wird in diesem Jahr so richtig durchstarten. Daher ist es kaum verwunderlich, dass immer wieder neue Colorways auftuchen, so wie dieser im „Nautics“ Look. Was meint ihr zum Release?