adidas Originals NMD_R2 Primeknit „Olive“ Release Date: Dezember 2016

Noch in diesem Jahr will adidas Originals den Nachfolger des NMD_R1 präsentieren. Die Nummernfolge nimmt ihren Lauf und so heißt der neue Runner NMD_R2. Ebenfalls mit einem Primeknit Upper ausgestattet und im „Olive“ Colorway wird der neue Sneaker wohl gelaunched. Auffällig ist die Änderung, welche die Side Boxen verschwinden lässt und somit den Sneaker in meinen Augen noch einmal aufwertet.