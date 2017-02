adidas Originals Stan Smith Leather Sock „Trace Cargo“ Release Date: 30. Januar 2017

Stores: Overkill Shop

adidas Originals präsentiert zum Ende des Januars, eine neue Variante des Stan Smiths. Der Klassiker kommt als Leather Sock – softes Leder all over! Sieht nicht nur verdammt derbe aus, sondern dürfte auch verdammt bequem für einen Lederschuh sein oder was meint ihr? Aktuell ist der adidas Originals Stan Smith Leather Sock „Trace Cargo“ u.a. bei Overkill zu bekommen!