adidas Originals Stan Smith Suede „Maroon“ Release Date: 26. November 2016

Stores: Feature LV

Kurz vorm Ende des Jahres droppt adidas Originals noch einen Stan Smith, welcher nicht nur in der Suede Option kommt, sondern auch einfach nur perfekt in die aktuelle Wetterlaune passt. Der adidas Originals Stan Smith Suede „Maroon“ dürfte für Fans des schlichten Sneakers ein absolutes Highlight sein, daher heißt es hier – better be quick! Sehr schöner Release!