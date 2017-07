adidas Originals Swift „White“ Release Date: 27. Juli 2017

Stores: adidas

Der Sommer geht langsam in die zweite Hälfte über, da präsentiert adidas Originals eine komplett neue Silhouette. Der adidas Originals Swift kommt mit einem Primeknit Sock Upper und einer neuen Sole-Unit. Dabei erinnert der Release etwas an Nikes Flyknit Racer, oder? Was sagt ihr zum neuen adidas Originals Release?