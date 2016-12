adidas Originals Tubular Shadow „Cardboard“ Release Date: 08. Dezember 2016

Stores: Foot Locker EU

adidas Originals präsentiert eine weitere neue Tubular Silhouette und liefert mit Foot Locker gleich einen exklusiven Release. Der adidas Originals Tubular Shadow im „Cardboard“ Colorway, welcher etwas an den Yeezy Boost 350 „Tan“ erinnert und erinnern darf, ist so nur bei Foot Locker EU erhältlich! Was haltet ihr von der neuen Silhouette? Ist es wirklich nur der „Yeezy des armen Mannes“? Oder ist es eine Chance, dass nicht so viele Fakes getragen werden müssen, wenn es eine coole Alternative gibt?