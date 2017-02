adidas Originals Ultra Boost Uncaged „Multicolor“ Release Date: 08. Februar 2017

Stores: Overkill Shop

Fast hätte man vergessen, dass adidas neben EQTs auch noch Boost Modelle für 2017 parat hat, aber keine Sorge, der Ultra Boost wird in 2017 nicht vernachlässigt. Nach den ersten UB 3.0 Modellen, folgt nun der Ultra Boost Uncaged im „Multicolor“ Look, welcher ab sofort erhältlich ist! Better be quick!