adidas Originals WMNS Superstar 80s „Cork“ Release Date: Dezember 2016

Stores: The Good Will Out

Mädels aufgepasst! adidas Originals wird noch in diesem Jahr, einen weiteren Superstar 80s präsentieren, welcher es in sich hat. Genauer gesagt, ist es das Material, welches den Release so besonders macht, denn der Klassiker kommt mit einem Suede Upper und einem natural Cork Shell Toe. Coole Geschichte auf dem Release oder was meint ihr?