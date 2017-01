adidas Skateboarding / „Nautical“ Kollektion (Frühjahr 2017)

adidas Skateboarding geht in der Zeit etwas züruck und lässt sich für die neue „Nautical“ Kollektion, von den Glory Days des Skateboardings inspieren. Farblich dem Namen gerecht werdend, besteht die „Nautical“ Kollektion aus sieben Pieces – von der Jacke, über Hoodie und Longsleeve bis zur Shorts. Die Kollektion soll demnächst direkt bei adidas erscheinen, also Augen offen halten!

adidas’s latest skateboarding collection pays homage to the glory days of skateboarding gear, where performance-based apparel strove to be fashionable as well.