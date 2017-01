adidas Skateboarding Samba ADV „Burgundy“ Release Date: 01. Januar 2017

Stores: adidas

Happy New Year to everyone! Ich hoffe ihr seid alle gut in das neue Jahr gestartet und natürlich beginnt auch 2017 bei uns am 01. Januar. Also auch für 2017 könnt ihr jeden Tag mit News bei uns rechnen und den Start macht adidas Skateboarding mit dem „Burgundy“ Colorway des neuen Samba ADV.

Der zweite Colorway nach „Core Black“, soll ab heute direkt bei adidas zu finden sein. Was sagt ihr zum Update für den Klassiker?