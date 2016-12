adidas Ultra Boost 3.0 „MultiColor“ Release Date: 2017

Stores: adidas

Nach dem Quick Release des adidas Ultra Boost CNY „MultiColor“ am 28. Dezember, welcher auch nur in den USA verfügbar war, folgt in 2017 wohl noch ein richtiger adidas Ultra Boost 3.0 „MultiColor“, welcher es in sich hat. Schaut euch diesen geilen Upper an, leider macht der Cage den Release etwas kaputt, aber der ist ja schnell beseitigt. Absolutes Must Have für 2017, oder?