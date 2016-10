adidas Ultra Boost 3.0 „Ocean Blue“ Release Date: 2017

Bis dato, konnten wir uns den Ultra Boost 3.0, nur in tonalen Colorways anschauen, dies ändert sich aber heute, denn beim dem adidas Ultra Boost 3.0 „Ocean Blue“ ist erstmals der Heel Cage in einer anderen Farbe. Dazu erinnert der neue Primeknit Upper in diesem Colorway stark an den zweiten Ultra Boost von Parley x adidas, oder? 2017 darf gerne kommen!