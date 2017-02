adidas Ultra Boost ATR Mid Primeknit „Grey“ Release Date: –

Stores: –

Nachdem Ronnie Fieg die Ehre zu Teil kam, den adidas Ultra Boost Mid auf den Markt zu bringen, will adidas natürlich in diesem Jahr nachlegen. Der Instagram-User digitalemissions hat das Glück und bereits ein Sample des adidas Ultra Boost ATR Mid Primeknit „Grey“ @ home und präsentiert nun frische Bilder der neuen Ultra Boost Silhouette. Was haltet ihr vom Release?