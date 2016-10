adidas Ultra Boost „Henderscheme“ (Custom) Release Date: –

Der Award für „Custom of the Year“ dürfte wohl vergeben sein. Der kanadische Customizer Jack The Ripper, hatte vor einiger Zeit die Idee für einen Luxus Ultra Boost und hat sich mit seinem Kollegen Gabriel Yee aka 403K Films zusammengesetzt und am Ende stand das Projekt, welches den Ultra Boost im Henderscheme Style zeigen sollte.

Das Ergebnis ist nun einfach mehr als beeindruckend und sicherlich ein Highlight für jeden Fan des Ultra Boosts, sowie von hochwertigen Materialien. Leider wird es beim adidas Ultra Boost „Henderscheme“ wohl bei einem 1 of 1 bleiben oder vielleicht ist dies sogar gut so …