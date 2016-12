adidas Ultra Boost Uncaged „Chinese New Year“ Release Date: Januar 2017

Zum chinesischen Neujahr, welches am 28. Januar 2017 gefeiert wird, plant adidas Running wohl einen besonderen Release. Neben einem Ultra Boost, soll es zur Feier des Tages auch einen Ultra Boost Uncaged geben, welchen ihr hier seht. „All White“ Look mit Grafik-Laces und leichten schwarzen und roten Akzenten. Was sagt ihr zum Release?