adidas Ultra Boost Uncaged „Dirty Buck“ Release Date: 01. Oktober 2016

Stores: adidas NY

Tja, wenn man zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein muss. Diese Weisheit trifft einmal mehr für einen adidas Release zu. Der neue adidas Ultra Boost Uncaged „Dirty Buck“ wurde leise, still und heimlich und mit einer Limitierung auf 200 Paar, am Samstag in verschiedenen adidas Stores in NYC gedroppt. Sieht eigentlich ganz derb aus oder was meint ihr?