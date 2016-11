adidas Ultra Boost Uncaged „Triple Black“ Release Date: 30. November 2016

Stores: gl0ryh0le

Nach dem Release des „Triple Black“ Ultra Boost, folgt nun der Ultra Boost Uncaged am 30. November. Der Primeknit Upper des adidas Ultra Boost Uncaged „Triple Black“ erinnert stark an den „Pitch Black“ Release des NMDs. Was sagt ihr zum Release? Must Have?