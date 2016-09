adidas Ultra Boost Uncaged „White Oreo“ Release Date: –

Aktuell warten alle auf den kommenden Yeezy Boost 350 V2 Release am 24. September, aber auch adidas Running hat demnächst wieder einige Highlights in der Pipeline. U.a. findet sich da dieser Ultra Boost Uncaged wieder, welcher so clean daher kommt, wie ein „Triple White“ Release, nur einige Farbpixel verändern das Aussehen etwas. Dennoch ein sehr derber Release oder was meint ihr?